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Serdar Taşçı resmen Medipol Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir Manuel Da Costa'nın boşluğunu tecrübeli stoper Serdar Taşcı ile doldurdu.

06 Ocak 2019 Pazar 03:27
Serdar Taşçı resmen Medipol Başakşehir'de!

Transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir 'in Robinho'nun ardından deneyimli savunma oyuncusu Serdar Taşçı 'yı da kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir, son olarak Spartak Moskova forması giyen ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz tecrübeli defans oyuncusu Serdar Taşçı’yı transfer etti. Türk asıllı Alman futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Transferin kulübümüz ve Serdar Taşçı’ya hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 03:27
  1. Medipol Başakşehir
  2. Serdar Taşçı
  3. Spartak Moskova

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