Serdar Savaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakibi oldu Serdar Savaş kimdir mesleği nedir?
Katıldığı televizyon programlarında agresif hareketleri ile tanınan Dr. Serdar Savaş bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olduğunu son dakika olarak açıkladı. Böylelikle seçim zamanında yapılırsa 23 Haziran 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk cumhurbaşkanı adayı Serdar Savaş olmuş oldu. Peki Serdar Savaş kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır? Serdar Savaş mesleği nedir? İşte Serdar Savaş hayatı, biyografisi.
Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Serdar Savaş, "Daha iyi bir aday çıkana kadar bu hareketin Cumhurbaşkanı adayı benim" dedi. Peki kim bu Serdar Savaş? Serdar Savaş aslen nerelidir, kaç yaşındadır? Serdar Savaş mesleği nedir? İşte Serdar Savaş hayatı, biyografisi.
Serdar Savaş kimdir?
1987 yılında Adana Sağlık Müdürlüğü’ne atandı. 1988 yılında Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı görevine getirildi. Akabinde Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. 1993 yılında Kopenhag’da bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi’ne getirildi. 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkan Yardımcılığı’na atandı.
2000 yılında Türkiye’ye döndü, Birleşik Sağlık Sistemleri’ni, İleri Tıp Teknolojileri’ni ve GENAR Enstitüsü’nü kurdu. 2004 yılında Demokratik Sol Parti’nin Parti Meclisi’ne seçildi. 2009-2011 yıllları arasında DSP’nin politika geliştirme, dışişleri, Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştür.