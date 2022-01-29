Serdar Ortaç'tan korkunç itiraf! Evlilik dışı çocuk yapıp kürtajla katlediyorlar!

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Gayrimeşru ilişkilerle çocuk yapıp ardından kürtajla doğacak bebekleri katletmeyi dayatan Batılı iğrenç ve korkunç yaşam tarzı ile ilgili şarkıcı Serdar Ortaç'tan şoke eden bir itiraf geldi.

Dün akşam konsere çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını cevaplayan Serdar Ortaç, evlilik dışı ilişkilerinden olacak çok sayıda bebeğin kürtajla katledildiğini söyledi.

Uzun yıllardır baba olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, bir muhabirin "Baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Kaç tane olacaktı hep kürtaj oldular, kaç tane... Yazık..." itirafında bulundu. Ortaç, "Peki bu kürtajı tercih edenler arasında bizim tanıdığımız isimler de var mı?" sorusuna ise "Var. Kaç tane oldu. İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum" cevabını verdi.