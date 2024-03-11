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Medya Serdar Ortaç'ın dedesi duyanları şaşırttı! Meğer ünlü edebiyatçımız...
Medya

Serdar Ortaç'ın dedesi duyanları şaşırttı! Meğer ünlü edebiyatçımız...

Yeniakit Publisher
2024-03-11 10:22:00 -
Serdar Ortaç'ın dedesi duyanları şaşırttı! Meğer ünlü edebiyatçımız...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın dedesi ünlü bir edebiyatçıydı. Uzun yıllar Akbaba dergisini çıkaran Yusuf Ziya Ortaç, milli edebiyat geleneğini sürdüren Beş Hececiler arasında yer aldı. Peki Yusuf Ziya Ortaç kimdir?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın dedesi ünlü bir edebiyatçıydı. Uzun yıllar Akbaba dergisini çıkaran Yusuf Ziya Ortaç, milli edebiyat geleneğini sürdüren Beş Hececiler arasında yer aldı. Peki Yusuf Ziya Ortaç kimdir?

Türk edebiyatında Beş Hececiler olarak bilinen akımın içinde Faruk Nâfiz Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon, Halit Fahri Ozansoy ve Enis Behiç Koryürek'le birlikte yer alan Yusuf Ziyâ Ortaç, günümüzde oldukça ünlü bir şarkıcının dedesi çıktı. 1895'te İstanbul'da dünyaya gelen Ortaç, Türk Edebiyatı'nda Yeni Lisan hareketinden sonra 1914 yılından itibaren Milli Edebiyat geleneğini sürdüren Beş Hececiler arasında yer alır.

ZİYA GÖKALP'LE TANIŞMASI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Şiire lise yıllarında başlayan Yusuf Ziya Ortaç, ilk olarak Aruz veznini benimsese de bu tavrı daha sonra değişecektir. 1914 yılında ilk şiiri Kehkeşan dergisinde yayımlanır. Daha sonra Dr.Abdullah Cevdet Bey'le tanışır ve İçtihat dergisinde yazmaya başlar. Ünlü filozof Rıza Tevfik Bey'le bir dönem komşu olan Yusuf Ziya Ortaç, bu sayede, Türk Milliyetçiliğinin kurucu isimlerinden Ziya Gökalp'le tanışır. Gökalp'le tanışması onun hayatında ve özellikle edebi anlayışında büyük bir değişikliğe yol açar: Artık aruz vezniyle değil hece ölçüsüyle yazacaktır.

AKBABA İLE TANINDI

Yusuf Ziya Ortaç, şiir ve mizahın dışında tiyatroyla da ilgilenir. Binnaz adlı üç perdeli trajedi 7 Nisan 1917’de Darülbedayi sahnelerinde oynanır. Eserin dikkat çeken özelliği ise heceyle yazılmasıdır. Ancak Yusuf Ziya Ortaç'ın esas ünü Akbaba dergisiyle birlikte gelecektir. 7 Aralık 1922’de Orhan Seyfi Orhon'la birlikte siyasi mizah dergisi Akbaba'yı çıkarır ve bu sayede geniş kitlelerce yakından tanınır.

SERDAR ORTAÇ'IN DEDESİ: YUSUF ZİYA ORTAÇ

Yusuf Ziya Ortaç dergiyi ölümüne kadar çıkarmaya devam eder. 1946-1954 arasında VIII. ve IX. Dönem Ordu Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan Ortaç, milletvekilliğinin ardından tekrar Akbaba'nın başına geçer. 11 Mart 1967'de ise ünlü yazar hayata gözlerini yumar. Yusuf Ziya Ortaç, aynı zamanda ünlü sanatçı Serdar Ortaç'ın dedesidir.
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