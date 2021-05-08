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Medya Serdar Ortaç koronavirüs aşısı yaptırdı! "Bismillah"
Medya

Serdar Ortaç koronavirüs aşısı yaptırdı! "Bismillah"

Serdar Ortaç, dün Biontech aşısının ilk dozunu yaptırdı. Sosyal medya hesabı üzerinden o anları paylaşan Ortaç, "Şifa olsun, bismillah" notunu düştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 09:30:00 - 2021-05-08 09:34:57
Serdar Ortaç koronavirüs aşısı yaptırdı! "Bismillah"

Dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin canına mal olan koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde aşılamalar devam ediyor. Yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç da dün aşısının ilk dozunu yaptırdı.

"Şifa olsun"

Devlet hastanesinde koronavirüs aşısı olan Serdar Ortaç, o anlarını aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Aşı tercihini Biontech'ten yana kullanan şarkıcı, dün ilk dozunu yaptırdı. O anların videosunu paylaşarak herkesi aşı olması gerektiği konusunda uyaran Ortaç, "1. doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" ifadelerini kullandı.

51 yaşındaki Serdar Ortaç, yıllardır kısaca MS olarak bilinen Multiple skleroz (Çoklu sertleşim), beyni ve omuriliği tutan özbağışıklık hastalığı ile mücadele ediyor.

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