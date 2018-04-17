Serdar İnan dönmeli mağduriyeti önlemeli

MEHMET CANITATLI

Bugüne kadar 220 projede imzası bulunan İNAN Ailesinin böylesine bir yılgınlık içine girmesinde şüphesiz terör örgütü FETÖ’nün büyük rolü olsa gerek. Nitekim, şirketin patronu Serdar İnan, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, çöküşlerinin miladı olarak, kısa bir süre göz altına alındığı 2016 yılını işaret ediyor. O güne kadar masası, ‘Gel bu projeyi birlikte yapalım’ teklifleriyle dolup taşan bir patronun birden bire yılgınlık içine girmesi ve çöküşe sürüklenmesi sektör temsilcileri tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

KUL HAKKI YEMEMELİ

İstanbul genelinde metrekaresi 3 bin liradan 30 bin liraya kadar farklı konseptlerde yüzlerce daire üretip satan, teslim sonrası hizmetlerini titizlikle yürüten bir işadamının kalkıp da, ‘Benden buraya kadar, gerisini büyüklerimiz halletsin’ demesi, bir ‘kaçış’ olarak yorumlansa da, bugüne kadar kul hakkına karşı saygısı olduğu bilinen, atalarının mirasına gölge düşürmeden sektöre kazanımlar sağlayan Serdar İnan’ın kalkıp Türkiye’ye gelerek, ‘Bizden ya da başka faktörlerden kaynaklanan yanlışlıkları çözmek için buradayım’ demesi gerekiyor. İnan Ailesi’nin şerefini kurtarmanın yolu asla ‘benim bıraktığım varlıklar borçlarımı karşılar’ demekten geçmemeli. Eğer böyle doğan mağduriyeti gidermek bizzat işinin başına geçip, kaptan olarak su aldığını düşündüğü İNANLAR gemisini karaya yanaştırmayı becerebilmelidir.

HERKESE İBRET OLSUN

OHAL’in olduğu bir dönemde, iflas sürecinin yönetimini talep etmek yerine, sonuca alacaklılarla anlaşıp mağdurların ahını almadan varmak varken, ‘durum budur’ demek Serdar İnan’ın bugüne kadar taşıdığı itibarı yerle bir ettiği gibi sektöre de büyük zarar verecektir. Bu durumdan GYODER ve KONUTDER üyesi olsun ya da olmasın her patronun alacağı bir ders olacaktır. Sözün özü; Serdar İnan, anahtarı başkalarının eline vermeden Türkiye’ye bir an önce dönmeli ve mağduriyeti önlemelidir. Gerçek mağdurlar ise hak arayışını sadece ve sadece hukuki yollardan yapmalı ve yeni bir emlak faciasının sağduyulu bir şekilde önlenmesine vesile olmalıdır.