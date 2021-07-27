Serdar Dursun Fener’de

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu öncesi transferlerini tamamlamaya çalışıyor. FB, yönetimi geçtiğimiz sezon kaçırdığı şampiyonluk fırsatını bu sene de ezeli rakiplerine kaptırmamak için yeni isimleri renklerin katmaya devam ediyor. Adı Beşiktaş ve Bundesliga takımlarıyla da anılan Serdar Dursun konusunda sarı lacivertliler, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kanaryada transferi tamamlanan Serdar Dursun, son olarak Darmstadt'ta forma giymişti.

Serdar Dursun geçen sezon kaç gol attı?

29 yaşındaki Serdar Dursun’un transferi sonrası FB’den yapılan açıklamada, bonservis bedeli olmadan transfer edildiği aktarıldı. Santrfor Serdar Dursun, geçen sezon Darmstadt'da oynadığı 33 maçta fileleri 27 kez havalandırarak gol kralı olmuştu. Ocak ayından beri kontratsız oyuncu olan Serdar Dursun, Türkiye başta olmak üzere Bundesliga, La Liga ve Serie A’dan çok sayıda tek aldığını söyleyerek transfere için FB’yi tercih ettiğini söyledi.

Serdar Dursun iddialı konuştu

Sarı-lacivertli takımı bu sezon çok iyi temsil edeceğini yaptığı açıklamada ortaya koyan Serdar Dursun, Fenerbahçe’ye oynamak için geldiğini yedek kulübesinde oturmak için gelmediğinin altını çizerek, "Rekabete hazırım. Fenerbahçe'de oynuyorsan, iyi oyuncularla oynuyorsundur. Ben buraya oynamak için geldim, yedekte oturmak için değil. Forma mücadelesi vereceğim. Kim gelirse gelsin fark etmiyor. Herkese kapımız açık." şeklinde konuştu.

Serdar Dursun kaç gol atar?

FB transferi sonrası Ali Koç’a da teşekkür eden Serdar Dursun, “Buradan Ali Koç ve Selahattin Baki'ye teşekkür ediyorum. Bana inandılar ve saygı duydular. Gol olarak bir rakam vermek doğru değil. Her maç 11 başlamak ve gol atmak istiyorum ama bir rakam vermek doğru değil." ifadelerini kullandı.

Serdar Dursun kimdir?

Serdar Dursun, 19 Ekim 1991'de Almanya'nın Hamburg şehrinde doğdu. Serdar Dursun, futbola Billstedt'in altyapısında başladı. Serdar Dursun, 2005'te Concordia Hamburg'a katıldı ve burada geçirdiği 3 yıldan sonra Hannover 96 akademisine katıldı.

Serdar Dursun hangi takımlarda oynadı?

Burada 2 sene kalan Dursun, 2011’de anavatanı Türkiye’ye dönerek Eskişehirspor’a transfer oldu. Eskişehirspor'da beklenen performansı gösteremeyen Serdar Dursun Eskişehir’de 2 maçta forma giyebildi. Kiralık olarak oynadığı Şanlıurfaspor'da ise 5 kez forma şansı bulan Dursun, 2013 yılında gittiği Denizlispor'da iyi performans sergiledi. Serdar Dursun’un Denizlispor’dan sonraki durağı Fatih Karagümrük oldu. Karagümrük'te geçirdiği 2 sezonda 70 maça çıkan ve 19 gol, 1 asistle skora katkı sağlayan Dursun, 2016'da Almanya'ya geri döndü. Serdar Dursun, 2018'de Darmstadt 98'e 350 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.