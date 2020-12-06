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Spor Serdar Aziz'den kırmızı kart isyanı
Spor

Serdar Aziz'den kırmızı kart isyanı

Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Serdar Aziz, kimseye hakaret etmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 23:47:00 -
Serdar Aziz'den kırmızı kart isyanı

Fenerbahçe'nin Denizlispor'a 2-0 mağlup olduğu maçtaki penaltı pozisyonu öncesi ve VAR incelemesinin ardından gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kart gören Serdar Aziz, karşılaşma sonrasında hakemin verdiği kararla ilgili konuştu.

İtirazı sonrasında sarı kart gören Serdar Aziz, hakem Ali Palabıyık'a hakaret olarak algılanacak bir söz kullanmadığını belirtirken, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece 'yüzümden koluma sekti' dedim. Kameralar beni çekiyordu, tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım." ifadelerini kullandı.

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