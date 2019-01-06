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Serdar Aziz Fenerbahçe ile anlaştı mı? Menajerinden flaş açıklama

Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu öğrenildi.

06 Ocak 2019 Pazar 03:07
Serdar Aziz Fenerbahçe ile anlaştı mı? Menajerinden flaş açıklama

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in gözden çıkardığıSerdar Aziz için Fenerbahçe'nin devrede olduğu biliniyordu.

Skor'a açıklamalarda bulunan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, başarılı savunma oyuncusunun Fenerbahçe forması giymek istediğini açıklarken, önemli bilgiler verdi.

Serdar'ın Galatasaray'dan 1.8 milyon euro alacağı olduğunu belirten Canatar, "Serdar'ın alacağı bu parayı Fenerbahçe karşılamaya hazır. Fenerbahçe, FFP kapsamında bonservisle oyuncu alma sorunu yaşıyor. Bunun için Galatasaray'la bizim anlaşmamızı istediler." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 03:07
  1. Serdar Aziz
  2. Fenerbahçe
  3. Galatasaray
  4. Haluk Canatar

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