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Spor Serdar Aziz: 'Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı'
Spor

Serdar Aziz: 'Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı'

Denizlispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Serdar Aziz, VAR pozisyonuna giderken hakem Ali Palabıyık ile konuşmasında asla ağzından kötü bir şey çıkmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:43:00 -
Serdar Aziz: 'Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı'

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup etti ve kırmızıyı görerek oyun dışı kalan sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu anlattı. Aziz ağzımdan asla kötü bir şey çıkmadı, "Sadece yüzümden koluma sıçradı dedim. Kameralar beni çekiyordu, tüm söylediklerim ekrana yansıdı. Asla aşağılayıcı bir kelime kullanmadım" dedi. .

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