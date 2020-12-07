Serdar Aziz: 'Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı'

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup etti ve kırmızıyı görerek oyun dışı kalan sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu anlattı. Aziz ağzımdan asla kötü bir şey çıkmadı, "Sadece yüzümden koluma sıçradı dedim. Kameralar beni çekiyordu, tüm söylediklerim ekrana yansıdı. Asla aşağılayıcı bir kelime kullanmadım" dedi. .