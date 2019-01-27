Serdar Arseven'den 'Darbe' uyarısı: Vesayetçi zihniyete karşı uyanık olmalıyız

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan Gazeteci Serdar Arseven, dış güçlerin desteği ile FETÖ tarafından yapılmak istenen 15 Temmuz darbe girişiMmini hatırlatarak bazı uyarılarda bulundu. Arseven; "Vesayetçi zihniyet çok zinde bir şekilde planlarını yapıyor. Dış destekler devam ediyor ve adım adım Türkiye'de karışıklık çıkartarak ülkemizi bölmek için bir şeyler hazırlıyorlar" dedi.

Venezuela'da yaşanan darbe girişimine ilişkin Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Gazeteci Serdar Arseven; "Venezuela'da bir darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimine de en sert tepkiyi Türkiye verdi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan verdi. Seçilmişlere yönelik her türlü müdahaleye, Türkiye'nin yaşadığı acı tecrübelerden de istifadeyle en sert, en kesin tepkiyi ülkemizin verdiğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bir de 'Trump'ın desteği beni şoke etti' dedi. Erdoğan neden şok oldu? Burada ironi mi yaptı? bilemiyorum. Trump'ın darbecilere destek vermemesi aslında insanı şok eder. Trump'ın zihniyetinin nasıl bir zihniyet olduğunu hepimiz biliyoruz. Trump tabii ki Venezuella'nın zenginliklerine çökmek için darbeye destek verecekti ve açık bir şekilde de destek verdi" dedi.

'Türkiye'de darbecilik ortadan kalkmadı'

Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Arseven; "15 Temmuz'dan sonra kimler ne açıklama yaptı? Ne tepkiler gösterdiler? ABD ve Avrupa Birliğinden gelen tepkiler adeta 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmamasından dolayı duydukları üzüntülerinin göstergesiydi. Açıklamalar çok geç geldi ve 15 Temmuz darbe girişimine de tepki içerikli değildi. Biz Batı dünyasını hiçbir zaman yanımızda bulamadık. Türkiye'deki bütün darbelerin arka planında CIA ve MOSSAD'ın olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Venezuella'daki darbe girişimine Trump'ın destek vermesi bizi neden şaşırtsın ki? Trump'ın destek vermemesi bizi şaşırtırdı" ifadelerini kullandı. Venezuela'daki darbe girişiminden sonra Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi de gündeme geldi. Türkiye'de bazı çevreler çok net bir şekilde Venezuella'daki darbecileri desteklediler. 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmasını isteyenler ve başarılı olmadığı için adeta ağıt yakanlar şimdi ortaya çıktı ve Veneuzalla'daki darbe girişimini destekler pozisyon aldı. Biz kısa bir süre evvel buradan bazı uyarılarda bulunmuştuk. Demiştik ki 'Darbeciler artık çöplüğe atıldı, darbe geleneği artık ortadan kaldırıldı, biz darbeleri artık tarihin çöplüğüne attık demekle darbecilik ortadan kalkmıyor" ifadelerini kullandı.

'Vesayetçi zihniyet hazırlık içinde'

Vesayetçi zihniyetin hazırlıklarını sürdürdüğüne dikkat çeken Arseven; "Şu anda vesayetçi zihniyet çok zinde bir şekilde planlarını yapıyor. Dış destekler devam ediyor ve adım adım Türkiye'de karışıklık çıkartarak ülkemizi bölmek için birşeyler hazırlıyorlar. Bu hazırlıklarında umuyoruz ki başarılı olamayacaklar ama son derece uyanık ve tetikte olmamızda fayda var. Son vakitlerde çok sistematik bir şekilde gerek Atatürk üzerinden gerek değerlerimiz üzerinden gerekse bazı sözde sanatçılar üzerinden sözde gazeteciler sözde yazarlar üzerinden bazı kışkırtmalar gündeme geliyor ve futbol takımları üzerinden bazı kışkırtmalar yapılıyor. Yavaş yavaş ortamı ısıtarak, sayın Erdoğan'a yönelik tepkiyi farklı boyutlara taşıyarak, yürüttükleri algı operasyonlarını farklı boyutlara taşıyarak bir şeyler hazırlamak istiyorlar" dedi.

'Peki nasıl önlem almalıyız?'

Arseven uyarılarına şu sözlerle devam etti:

"Nasıl dikkatli olacağız? Bir kere sosyal medya üzerinden yayılan her haberi ihtiyatla karşılayacağız. Bize söylenen herşeyi ihtiyatla karşılayacağız. Şuurumuz son derece açık olacak ve sakin olacağız. Asla ümitsiz değiliz ki İnşaallah çok güzel günlere de kavuşacak Türkiyemiz ama bu yürüyüş çok zorlu olacak. Bu mücadeleyi memleketinin huzurunu ve refahını isteyenler kazanacaklar"