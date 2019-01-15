Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

Milat gazetesi yazarı Serdar Arseven, '1 Nisan… Yeni bir ‘Gezi Hazırlığı’ mı?..' başlıklı yazısında 31 Mart yerel seçimleri sonrası, muhalefetin güttüğü politikalarla ülkeyi karıştırabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Arseven yazısında şunları söyledi:

“Candaş Kanal” ve o çevrelerde acayip bir “propaganda” yürütülüyor: “Daha seçime girmeden her yerden usulsüzlük fışkırıyor…”muş!.. Bir emekli asker, canlı yayında, “Bu seçimde de adaletsizlikler olacak, bir büyük boykot gerekiyor!” yollu laflar etti. Bunların öncesinde “Top ve Pop” işleri üzerinden ortam hazırlamalar, kimi “sanatçılar” üzerinden ortam kızıştırmalar, özellikle “gençliğimizin” heyecanını istismara yönelik faaliyetler… Aklımıza 1 Nisan ve sonrası geliyor; şaka değil, yeni bir “Gezi Kalkışması.” Güvenlik birimlerimiz elbette bu konularda çok duyarlı ama milletçe “uyanık” olmamızda fayda var.