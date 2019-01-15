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Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

Gazeteci Serdar Arseven, yaklaşan yerel seçimler öncesi ülke gündemine dair önemli bir yazı kaleme aldı. Arseven yazısında, 1 Nisan'da yeni bir 'Gezi Kalkışması' olabileceği uyarısında bulundu.

15 Ocak 2019 Salı 13:44
Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

Milat gazetesi yazarı Serdar Arseven, '1 Nisan… Yeni bir ‘Gezi Hazırlığı’ mı?..' başlıklı yazısında 31 Mart yerel seçimleri sonrası, muhalefetin güttüğü politikalarla ülkeyi karıştırabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Arseven yazısında şunları söyledi:

“Candaş Kanal” ve o çevrelerde acayip bir “propaganda” yürütülüyor: “Daha seçime girmeden her yerden usulsüzlük fışkırıyor…”muş!.. Bir emekli asker, canlı yayında, “Bu seçimde de adaletsizlikler olacak, bir büyük boykot gerekiyor!” yollu laflar etti. Bunların öncesinde “Top ve Pop” işleri üzerinden ortam hazırlamalar, kimi “sanatçılar” üzerinden ortam kızıştırmalar, özellikle “gençliğimizin” heyecanını istismara yönelik faaliyetler… Aklımıza 1 Nisan ve sonrası geliyor; şaka değil, yeni bir “Gezi Kalkışması.” Güvenlik birimlerimiz elbette bu konularda çok duyarlı ama milletçe “uyanık” olmamızda fayda var.

 

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:44
  1. Serdar Arseven

YORUM YAZ

  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR38 dk önce
    bunların pili bitti artık birşey yapamazlar,ancak körler sağırlar birbirini ağırlar
  • ERDİNÇ IŞIK ERDİNÇ IŞIK 49 dk önce
    1NİSAN ŞAKASI İLE KARŞILAŞIRLAR;HODRİ MEYDAN 15 TEMMUZDA NASIL EVLERİMİZDEN ÇIKIPTA ÖLMEDİK GAZİ OLMADIK DİYEN MİLYONLARCA İNSANIN ŞAKASI İLE KARŞILAŞIRLAR ..BUYRUN ÇIKIN AMA SONRADAN VALLAH BİLLAH HANİ BUGÜN 1 NİSAN YA ONDAN DOLAYI ÇIKTIK DERSİNİZ AMA GADABIMIZLA KARŞILAŞIRSINIZ BİLGİNİZE..BİLGİNİZE KONU VATAN BAYRAK EZAN ....!BİN KERE DÜŞÜNÜN?

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