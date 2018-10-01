Serdar Ali Çelikler: Problem Cocu değil, Comolli'yi kovman lazım

CNN Türk'te konuşan Serdar Ali Çelikler şu ifadeleri kullandı.

"TOPTAN PROBLEM VAR"

Toptan problem var. Ali Koç ne dedi? 3 kişi yaptı. Ben, Semih Özsoy ve Comolli. Bakın kaleci konusunda bile çelişkili açıklamalar var. Volkan Demirel Rize'de yenilen 3 golü yemezdi. Özellikle ilk gol. Fenerbahçe kalecisi bu golü nasıl yer ya?

"REYES VE FREY COMOLLI'NIN KAZIĞI"

Reyes ve Frey, Comolli'nin kazığı. Jailson, vasat bir oyuncudur. Josef ve Giuliano'dan daha geride iki oyuncu alındı.

"SOLDADO, COMOLLİ'Yİ ARAYIP SEN BANA NASIL HABER VERMEDEN BENİ SATIYORSUN DEDİ. HABER DOĞRU!"

Akşam gazetesinde çıkan haber doğru. Soldado, Comolli'yi arayıp 'Ben Soldado'yum. Sen nasıl bana haber vermeden beni satıyorsun?' diyor."

"PROBLEM SADECE COCU'DA DEĞİL"

Problem sadece Cocu'da değil. En başta Comolli'yi kovman lazım. Tespit yanlış yerde. Taraftara gidip Ali Koç özür dilemiş. Fenerbahçe Başkanı bu işleri y