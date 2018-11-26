Serdar Ali Çelikler: Bir adam ısrarla Reyes, Slimani, Frey'i, Ayew'i oynatmaz

Fenerbahçe, Süper Lig 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. CNN Türk yorumcusu Serdar Ali Çelikler, sarı lacivertli takımın son durumunu analiz etti.

''Takımın kalibresi uyuşmuyor''

Başkanın Comolli'ye verdiği direktif, Comolli'nin alt tarafa verdiği direktiflerle takımın kalibresi uyuşmuyor. Mesela bana her türlü imkanı tanısan bile benden moderatör olmaz. Dolayısıyla Fenerbahçe Başkanı şunu dedi Comolli'ye: "Bizim takımımız hücum oynasın, geçen yıllarda edilgen futbol oynadı" vs. Comolli de "Tabi efendim ne demek" demiştir.

''Kötü bir kadro var''

Fenerbahçe futbol takımını bir kişi olarak düşünürsek, olmadığı bir adammış gibi görünüyor. Kötü bir kadro var. İyi bir kadrosu varmış gibi oynamaya çalışıyor. Bir adam ısrarla Reyes, Slimani, Frey'i, Ayew'i oynatmaz. Demek ki bunların Comolli ile al-verleri var. Bu kadro böyle oynayamaz. Bu kadro iyi kurulmadı.