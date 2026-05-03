Gelin almaya pembe traktörle gitti! Sosyal medyada gündem oldu
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sivas’ta bir çift, gelin alma töreninde süsledikleri pembe traktörle konvoy oluşturdu. Kağıthane’de gerçekleştirilen gelin alma sonrası konvoy Eminönü’ne kadar devam etti. İlgi çeken anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Sivas'ta çiftçilik yapan Doğukan Turgut (26), dünyaevine girdiği Sema Turgut'u (24) süslediği pembe traktörle almaya gitti. Kağıthane'deki gelin alma merasiminin ardından çift, pembe traktörün başını çektiği konvoy eşliğinde Eminönü'ne hareket etti. İlgi çeken traktör, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

 “PEMBE TRAKTÖRÜMÜZLE BİR FARKINDALIK PROJESİ YAPTIK”

Pembe traktörüyle daha önce sosyal farkındalık çalışması yaptıklarını belirten Doğukan Turgut, "İki yıl önce pembe traktörümüzle bir farkındalık projesi yaptık, oldukça ilgi gördü. Geçen yıl Konya Tarım Fuarı'nda birinci oldu. O zamanlar sevgiliydik, bugün evlenmek nasip oldu. Pembe traktörümüzü İstanbul'a getirdik. Anadolu'da yaşayan köylü çocuklarına kız verilmemesi gibi bir ön yargı var. İnsanlar köyde yaşayacağınızı duyunca olumsuz yaklaşabiliyor. Oysa iki gönül bir olduktan sonra nerede yaşadığınızın, ne iş yaptığınızın önemi yok" şeklinde konuştu.

"İNSANLARIN ÖN YARGILARINI KIRMAK İSTİYORUZ”

Konuşmasının devamında köyde yaşayan insanların üretim yapması gerektiğine dikkat çeken Turgut, "Biz köyde üretim yapıyoruz. İnsanların daha iyi gıdaya ulaşması için çalışıyoruz. Köyde yaşayan insanlar üretmezse gıda nasıl sağlanacak? Bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Gelin Sema Turgut ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Aracın yapım sürecinde yanındaydım. Çok gurur verici, kendisiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Sivas'ta kardeşleri traktör ayırdı! 2 kardeşten 1'i öldü
