Otobüsten daha büyük 15 metrelik yılan bilim dünyasını sarstı

Panandhro maden sahasında çalışan bilim insanları, yılanın yapısına dair kritik bilgiler sunan toplam 27 omur kemiği tespit etti. Bazı kemiklerin doğal diziliminde bulunması, analizlerin doğruluğunu artırdı. Mevcut bulgulara göre bu dev sürüngen:

Uzunluk: 11 ila 15 metre arası.

Ağırlık: Yaklaşık 1 ton.

Gövde Çapı: Yaklaşık 44 santimetre.

Zehirsiz ama etkisiz hale getirici

Görünümüyle dev bir pitonu andıran Vasuki indicus'un zehirli olmadığı belirlendi. Ancak bu durum onu daha az tehlikeli yapmıyordu. Dev yılanın, tıpkı günümüzdeki boa yılanları gibi avını gövdesiyle sararak etkisiz hale getirdiği ve bataklık bölgelerinde pusu kurarak avlandığı düşünülüyor.

İklim ve boyut ilişkisi: Sıcaklık arttıkça devleşiyorlar

Bu keşif, iklim değişikliği ile canlı boyutları arasındaki ilişkiyi de yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar, bu türün yaşadığı dönemde dünya sıcaklıklarının günümüzden çok daha yüksek olduğunu vurguluyor. Sürüngenlerin metabolizmasının sıcak iklimde hızlanması, bu devasa boyutlara ulaşmalarına zemin hazırlamış.

Titanoboa Hatırlatması: Kolombiya’da daha önce keşfedilen 13 metrelik Titanoboa da benzer şekilde sıcak iklim koşullarında yaşamıştı.

Gelecek için kritik uyarı

Araştırmacılar, günümüzde yaşanan küresel ısınmanın uzun vadede sürüngen türleri üzerinde benzer etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Her ne kadar yakın gelecekte 15 metrelik yılanlarla karşılaşma ihtimali düşük olsa da, doğadaki ısınmanın canlıların biyolojik yapısını ve boyutlarını değiştirebileceği ihtimali bilim dünyasının gündeminde kalmaya devam ediyor.