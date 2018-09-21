Serdar Ali Çelikler Ali Koç'a seslendi: Cocu'yu da yol yakınken gönderin

Hiç uzatmayalım. Ali Koç başkana doğrudan seslenelim: Sayın başkan, artık gerçekçi olma zamanınız geldi.

1907 bakış açısı ile, duygusal kararlar ile sürekli başarısız olur, inanılmaz kredinizi daha ilk 6 aya gelmeden tüketirsiniz. Kabul edin ki futbol şubeniz tamamen başarısız olmuştur.

Çünkü sadece ve sadece 1907'den tanıyıp güvendiğiniz insanlarla yürüyorsunuz. Başka kimseden fikir alma gereği duymadınız, duymuyorsunuz. 2 tane konferansıyla tanıdığınız Damien Comolli'nin net başarısız olduğunu görmek istemiyorsunuz. Tam bir D sınıfı topçu olan Frey'in; her oyuncuyu pazarlayıp satma başarısı gösterebilecek Porto'nun kimseye satamayıp serbest bıraktığı Reyes'in bu arogan Fransız'ın kazıkları olduğunu anlayamadınız. 1907'li arkadaşım demişti ki "Comolli'yi çok beğeniyorum, aksanı çok iyi!!!" Bakış açısı bundan biraz daha ileride olan başka 1907'lilerden aldığınız tavsiyeler benzer. Josef'in pazarlığını bizzat sizin yaptığınızı ikimiz de biliyoruz.

Ama sürekli Comolli ve Cocu gazlaması yaptırdınız.

Cocu'nun her şeyine eyvallah desek bile ki diyemeyiz; fizik olarak bu takımın bu kadar ezilmesi ne anlama gelebilir? Başta mantığınız anlaşılabilirdi: "Genç bir takım kuralım. Potansiyelli oyuncular alalım, Cocu bunları oynatıp pazarlasın. Biz de futbol faaliyetinden para kazanalım."

Ama potansiyeli olmayan oyuncular, olanlardan daha fazla.. Bir takım için daha işin ABC'si olan fizik gücünde bu kadar ezilen bir takım varsa da hocasız demektir. Fener'in oyuna çıkışı kalecisinin degaj yapması mıdır? Bu kadar 4. sınıf bir mantalite olabilir mi? Ama 1907'li arkadaşımın dediği gibi Cocu hakikaten çok karizmatik ve çok şık!!

Anlıyoruz.. Para yok.. Şartlar ağır. Takım kurmak kolay değil.. Şampiyonluk çok uzak.. Tamam hepsine tamam..

O zaman mantaliteyi değiştireceksiniz. Bu satırların yazarı "Dost acı söyler" diye yazdığında tepki almıştı.. Ne yazık ki haklı çıkıyorum. Artık duygusal davranmayı bırakın Ali Başkan, kalbinizle yönetmekten vazgeçin, aklınızla yönetin. Siz artık 1907'nin değil koskoca bir camianın başkanısınız. Sadece belli bir zümreye değil, çok çeşitli kitleye hitap eden bir cumhuriyetin liderisiniz. Bu ülkenin futbol gerçekleri, dinamikleri bambaşka. Uzaktan bakıldığı kadar kolay değil bu ülkede takım yapmak, başarılı olmak. Bunu en iyi sizin bilmeniz lazım. Koç Holding, uluslararası vizyonunu yerel dinamiklerle birleştirmese bu kadar başarılı olabilir miydi? Önce Türkiye'de dev olmadan dünyaya açılabilir miydi?

Hülasa kelam sayın başkan, aklınızla yönetirseniz efsane olursunuz. Comolli'ye Frey'in, Reyes'in hesabını sorun. Soldado'nun kaybedilmesinin, Valbuena'nın bitirilmesinin hesabını sorun. Cocu'yu da yol yakınken gönderin.

Habertük