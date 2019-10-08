Serdar Adalı kimdir kaç yaşında? Serdar Adalı ne iş yapıyor? Beşiktaş başkan adayı olacak mı?

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın istifasından sonra taraftarlar aday olacak isimleri merakla bekliyor. Beşiktaş başkan adayı olacağı iddia edilen Serdar Adalı kimdir? Serdar Adalı kim, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorularına siyah-beyazlı taraftarlar yanıt arıyor. Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yaklaşırken kulislerde aday olacağına ilişkin haberler ortaya atılan Serdar Adalı kimdir? Serdar Adalı kaç yaşında ve nereli? Serdar Adalı ne iş yapıyor? Beşiktaş başkan adayı olacak mı? İşte detaylar...

Serdar Adalı kimdir?

Serdal Adalı, 1964 yılı Adana doğumlu. İş adamı ve Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı olan Serdal Adalı 1984 yılında iş hayatına atıldı. Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu. İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır.

21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu. Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.