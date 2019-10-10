Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında?

Beşiktaş yeni başkanını 20 Ekim'de seçecek. 20 Ekim'de gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklayan isimlerden biri de Serdal Adalı. Peki, Serdal Adamı kimdir?

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 13 Ekim'de gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması durumunda başkanlık seçimi 20 Ekim'de gerçekleştirilecek. Şimdiye kadar başkan adaylığı için Serdal Adalı, Hüsner Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal adaylığını resmi olarak açıkladı. Peki, Serdal Adalı kimdir?

Serdal Adalı kimdir?

Serdal Adalı, 1964 yılında Adana’da dünyaya geldi. İş adamı ve Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı olan Serdal Adalı 1984 yılında iş hayatına atıldı. Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu.

İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır.

21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu.

Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.