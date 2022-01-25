Şerbetli kek tarifi | Kolay şerbetli kek tarifi
Şerbetli leziz bir tarif arayanlar ‘Şerbetli kek olur mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, şerbetli keke için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü şerbetli kek nasıl yapılır?
Ağızda dağılan leziz bir kek tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz.
Şerbetli kek tarifi
Malzemeler:
3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 paket kabartma tozu
2 paket vanilin
3 su bardağı un
Şerbeti için:
3 su bardağı su
3 su bardağı şeker
3-4 damla limon
Kolay şerbetli kek tarifi | Şerbetli kek nasıl yapılır?
Şerbetli kek yapmaya öncelikle şerbetini hazırlayarak başlamanız gerekiyor.
Su ve şekeri alın 10-15 dakika kaynatın. Şerbet ağırlaşınca limon suyunu ekleyip 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.
Bir yoğurma kabına yumurta ve şekeri alıp iyice çırpın.
Ardından yağ, yoğurt, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.
Unu ise azar azar ilave edip hamuru karıştırın.
Bir tepsiyi yağlayın ve keki boşaltın. Arzu ederseniz kek kalıbı da kullanabilirsiniz.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına keki sürün.
Kek pişince fırından alın ve 3-4 dakika ilk sıcağı çıkınca üzerine şerbet gezdirin.
Kekin şerbeti çekmesi için 4-5 saat bekleyin.
Afiyet olsun.