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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar 5,3450 liradan, avro 6,0790 liradan güne başladı

01 Mart 2019 Cuma 09:14
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3450 liradan, avro 6,0790 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,3430 liradan alınan dolar, 5,3450 liradan satılıyor. 6,0770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0790 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3230 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0720 lira olmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:14
  1. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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