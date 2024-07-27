Serbest piyasada altın hareketi: Cumartesi günü altın kıpırdanıyor!

Uzmanlar yıl sonunda 3 bin lira olacak diyordu; şimdi hedefler değişti altın yıl sonunda 3 bin 200 lira olacak diye düğmeye basıldı. Altın yatırımcısının yüzü gülüyordu, bir anda şoke oldu. Fiyatlar bir anda çakıldı, 140 lira birden düştü. Altın için alım fırsatı doğdu, 2650 lira seviyelerinden 2 bin 500 liraya kadar indi. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 27 Temmuz 2024 Cumartesi günü altın fiyatları.

Peş peşe rekorlar kırması beklenen ve 3000 dolara çıkacağı ön görülen ons ve gram altın ralliye başladı. 2660 lirayı gören ve tarihi rekor kıran altın bir anda çöktü.

Altın yatırımcısını şoke eden düşüş devam edecek mi? Altın fiyatları tekrar ne zaman çıkışa geçecek?

Gram altın dün piyasalarda 2.507,72 TL'den, çeyrek altın 4.207 TL'den, yarım altın ise 8.406 TL'den kapanış yaptı.

Peki 27 Temmuz 2024 Cumartesi günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

27 TEMMUZ 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32.8230 TL / 32.9630 TL

Euro alış satış: 35.5310 TL / 35.7500 TL

Sterlin alış satış: 41.9610 TL / 42.3510 TL

27 TEMMUZ 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32,8951 TL / 32,9949 TL

Euro alış satış: 35,7068 TL / 35,8195 TL

Sterlin alış satış: 42,3073 TL / 42,5549 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.528,01 TL / 2.528,50 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.386,80 Dolar / 2.387,68 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 4.147 TL / 4.216 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 8.319 TL / 8.424 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 16.613 TL / 16.796 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 41.068,27 TL / 42.019,21 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 16.940,66 TL / 17.373,08 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 27 TEMMUZ 2024

Gram altın alış satış : 2546.61 TL / 2586.31 TL

Çeyrek altın alış satış: 4146 TL / 4218 TL

Yarım altın alış satış: 8318 TL / 8429 TL

Kaynak: Medyatava Haber Merkezi