Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 278,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278,60 liradan, bin 835 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 856 liradan, 254 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258 liradan, bin 793 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 813 liradan, 897 liradan alınan Yarım Ziynet 907 liradan ve 449 liradan alınan Çeyrek Ziynet 454 liradan satılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.