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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,70 lira oldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:13
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,70 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 260,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 260,70 liradan, bin 717 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 738 liradan, 237,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 241,50 liradan, bin 678 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 698 liradan, 839 liradan alınan Yarım Ziynet 849 liradan ve 420 liradan alınan Çeyrek Ziynet 425 liradan satılıyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:13
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