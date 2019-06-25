Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 266,10 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 266,10 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 265,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 266,10 liradan, bin 752 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 773 liradan, 242,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 246,50 liradan, bin 712 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 732 liradan, 856 liradan alınan Yarım Ziynet 866 liradan ve 428 liradan alınan Çeyrek Ziynet 433 liradan satıldı.

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