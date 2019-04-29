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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 244,60 lira oldu.

29 Nisan 2019 Pazartesi 17:33
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 244,60 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 244,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 244,60 liradan, bin 610 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 631 liradan, 223 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 227 liradan, bin 574 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 594 liradan, 787 liradan alınan Yarım Ziynet 797 liradan ve 393 liradan alınan Çeyrek Ziynet 398 liradan satıldı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 17:33
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