Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 245,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 245,40 liradan, bin 616 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 637 liradan, 223 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 227,50 liradan, bin 790 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 800 liradan, 790 liradan alınan Yarım Ziynet 800 liradan ve 395 liradan alınan Çeyrek Ziynet 400 liradan satıldı.

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