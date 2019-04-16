Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 238,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 238,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 238,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 238,40 liradan, bin 570 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 591 liradan, 217 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 221 liradan, bin 534 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 554 liradan, 767 liradan alınan Yarım Ziynet 777 liradan ve 384 liradan alınan Çeyrek Ziynet 389 liradan satıldı.

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