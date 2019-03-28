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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 232,20 lira oldu.

28 Mart 2019 Perşembe 13:02
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 232,20 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 232 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 232,20 liradan, bin 529 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 550 liradan, 211,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 215,60 liradan, bin 494 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 514 liradan, 747 liradan alınan Yarım Ziynet 757 liradan ve 374 liradan alınan Çeyrek Ziynet 379 liradan satılıyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:02
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