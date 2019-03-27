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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,30 lira oldu.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:52
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,30 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 227,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,30 liradan, bin 497 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 518 liradan, 207 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211 liradan, bin 463 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 483 liradan, 732 liradan alınan Yarım Ziynet 742 liradan ve 366 liradan alınan Çeyrek Ziynet 371 liradan satıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:52
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