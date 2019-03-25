Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239,20 lira oldu.25 Mart 2019 Pazartesi 13:08
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 239 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 239,20 liradan, bin 575 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 596 liradan, 218 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 222 liradan, bin 539 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 559 liradan, 770 liradan alınan Yarım Ziynet 780 liradan ve 385 liradan alınan Çeyrek Ziynet 390 liradan satılıyor.
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