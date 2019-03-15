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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,20 lira oldu.

15 Mart 2019 Cuma 13:09
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,20 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 229 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,20 liradan, bin 509 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 530 liradan, 209 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213 liradan, bin 475 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 495 liradan, 737 liradan alınan Yarım Ziynet 747 liradan ve 369 liradan alınan Çeyrek Ziynet 374 liradan satılıyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:09
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