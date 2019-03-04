Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 223 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 223,20 liradan, bin 470 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 491 liradan, 203 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207 liradan, bin 436 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 456 liradan, 718 liradan alınan Yarım Ziynet 728 liradan ve 359 liradan alınan Çeyrek Ziynet 364 liradan satılıyor.

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