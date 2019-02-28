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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,90 lira oldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:48
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,90 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 225,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 225,90 liradan, bin 487 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 508 liradan, 206 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210 liradan, bin 453 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 473 liradan, 727 liradan alınan Yarım Ziynet 737 liradan ve 364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:48
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