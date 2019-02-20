0553 313 94 23

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,50 lira oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:35
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,50 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 229,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,50 liradan, bin 511 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 532 liradan, 209 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213 liradan, bin 477 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 497 liradan, 738 liradan alınan Yarım Ziynet 748 liradan ve 369 liradan alınan Çeyrek Ziynet 374 liradan satılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı PDR Alan Sorunları’ Konulu Konferans Düzenlendi
    1. ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı..
    2. Osman Kavala iddianamesi tamamlandı
    3. Gaziantep'te asayiş
    4. MHP’li Avşar’dan Cumhur İttifakı..
    5. İnşaattan düşen üniversiteli son..
    6. MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu,..
    7. Dağcılar, iglo oluşturup geceyi geçirdi
    8. İran’da 26 milletvekili özelleştirme..
    9. Başkan Atilla: "Muhtarlarla istişareyi..
    10. Başkan Ayaz ve Kaymakam Kantay bir..
    11. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,..
    12. Beykoz Belediye Başkanı Yücel..
    13. Rus tıbbi yardımı Venezuela’ya vardı
    14. THY Genel Müdürü Ekşi, ERÜ Rektörü..
    15. Kütahya'da kara yolunda çökme
    16. New York borsası yükselişle açıldı
    17. Obama’nın Güney Amerika Danışmanından..
    18. Burhanettin Kocamaz hangi partiden..
    19. Yakalanacağını anlayınca kendi..
    20. Malatya'da "tombala" operasyonu
    21. Başkan Çelikbilek muhtarlara teşekkür..
    22. ADEM’lerde 20 bin kursiyer faydalandı
    23. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    24. Hematoloji-Onkoloji Hastanesinde sona..
    25. Hırsızlar bu kez büyükbaş hayvan çaldı
    26. Benfica-Galatasaray maçına doğru
    27. Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Akbayır:..
    28. Kuşaklar kütüphanede buluşacak
    29. Gürkan, Çöşnük Mahallesi sakinleri ile..
    30. Diyarbakır'da darbe girişimi davasında..
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı