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Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,90 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:17:45 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,90 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 385,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385,90 liradan, 2 bin 520 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 553 liradan, 347 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 351 liradan, 2 bin 460 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 480 liradan, bin 250 liradan alınan Yarım Ziynet bin 260 liradan ve 627 liradan alınan Çeyrek Ziynet 632 liradan satılıyor.

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