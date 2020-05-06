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Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:14:36 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392.20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 392 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 392.20 liradan, 2 bin 583 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 604 liradan, 358 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 362 liradan, 2 bin 525 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 545 liradan, bin 262 liradan alınan Yarım Ziynet bin 272 liradan ve 631 liradan alınan Çeyrek Ziynet 636 liradan satıyor.

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