  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,40 lira oldu.

2020-04-28 17:55:47 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,40 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 382,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382,40 liradan, 2 bin 519 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 540 liradan, 348,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352,60 liradan, 2 bin 461 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 481 liradan, bin 231 liradan alınan Yarım Ziynet bin 241 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı