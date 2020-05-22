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Ekonomi

Serbest piyasada altın

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:23:28 -
Serbest piyasada altın

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 380,20 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.526,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 380,20 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 377,50 377,70 380,00 380,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.488,00 2.509,00 2.505,00 2.526,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 344,50 348,50 346,50 350,70
Lira(Tam) Ziynet 2.431,00 2.451,00 2.447,00 3.467,00
Yarım Ziynet 1.216,00 1.226,00 1.224,00 1.234,00
Çeyrek Ziynet 608,00 613,00 612,00 617,00

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