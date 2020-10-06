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Ekonomi Serbest piyasa
Ekonomi

Serbest piyasa

Canlı döviz kurları | Gün içerisinde pek çok kişi döviz kurunu, altın fiyatını merak ediyor. Birçok kişi internette ‘serbest piyasa’ ifadesini araştırıyor. Peki, bugün altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı güncel | TV döviz çevir.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:25:00 - 2020-10-06 15:53:48
Serbest piyasa

Güncel döviz fiyatları. Yatırım yapanlar ya da ticaretle ilgilenenler gün içerisinde sık sık borsa, döviz ve altında yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Peki, TL döviz nasıl çevrilir?

Serbest piyasa döviz kurları

yeniakit.com.tr anasayfasından güncel dolar ve Euro rakamlarını takip edebilirsiniz. Ayrıca Yeni Akit uygulamasından da döviz güncel rakamlarına ulaşabilirsiniz.

1 dolar kaç TL?

Gün içerisinde pek çok kişi doların ne kadar olduğunu araştırıyor. 6 Ekim 2020 güncel dolar fiyatı 7,77 TL. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi güncel rakamları anasayfamızdaki üst banttan takip edebilirsiniz.

1 Euro kaç TL?

Milyonlarca kişi Euro'nun günlük olarak değişimini merak ediyor. Vatandaşlar sık sık internette '1 Euro kaç TL' sorusunun cevabını araştırıyor. 1 Euro 6 Ekim 2020'de 9,16 TL'ye denk geliyor.

Gram altın ne kadar?

Altın koronavirüs salgınında yatırımcısının yüzünü güldürdü. 6 Ekim 2020 güncel verilerine göre gram altının alışı 478,67 TL, satışı ise 478,77 TL. Güncel altın fiyatlarını arama motorlarından öğrenebilirsiniz. Ayrıca altın fiyatlarını güncel olarak takip edebileceğiniz uygulamalar bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Yastık altı yatırım denildiğinde akla ilk gelen hiç kuşkusuz çeyrek altındır 6 Ekim Salı günü güncel rakamlara göre çeyrek altının alışı 777,20 TL, satışı ise 782,50 TL.

Döviz çevir

İnternette birçok site döviz çevirisi yapıyor. Ayrıca uygulama mağazalarından indireceğiniz uygulamalarla da döviz çevirisi yapmanız mümkün.

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