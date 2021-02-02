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Ekonomi Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 3-4 Nisan'da
Ekonomi

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 3-4 Nisan'da

ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 13:20:00 -
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 3-4 Nisan'da

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre serbest muhasebeci mali müşavirlik 2021/1 dönemi sınavları Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3-4 Nisan'da yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar 1-15 Şubat, tekrar katılacaklar 1 Şubat-2 Mart döneminde başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yeminli mali müşavirlik 2021/1 dönem sınavları ise Ankara'da 22-31 Mayıs'ta yapılacak.

Sınava ilk kez katılacakların 1-15 Mart, tekrar katılacakların 1 Mart-19 Nisan döneminde başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvurular, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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