Serbest dövme pres atölyesi inşaatı devam ediyor

Ekim ayında tamamlanması beklenen atölyede TSK’nın namlu ihtiyaçları, vasıflı dövme çelik, gemi şapları, uçak motorlarının turbo fan ve diskleri ile demir çelik sektörü için hadde merdaneleri üretilecek. Çelik Fabrikası’nda serbest dövme pres atölyesi kurulumuna hız verildiğini aktaran AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, şöyle konuştu: “Burası 7 bin tonluk, alanında Türkiye’de tek. Dünyada ise böyle 10 tesis var, 11’incisini de Kırıkkale’ye kazandırdık. Bütün bu yatırımlarda MKE’nin anonim şirketi olması ciddi rol oynadı. Tesis, aralık ayında devreye girecek ve üretime başlayacak. İnşallah Cumhurbaşkanımız da açılışını gerçekleştirecek. Tesiste uçak, otomobil ve roketlerin önemli parçaları üretilecek. MKE ve Kırıkkale’miz, savunma sanayiiinde dünyanın sayılı merkezlerinden biriyken, şimdi serbest dövme çelik alanında da farklı bir alana evrildi. Bu üniteyle hurda alüminyum malzemeler burada alüminyum külçesi haline gelecek. Alüminyumun da farklı türevleri üretilecek. MKE ve Kırıkkale artık alüminyum sektöründe de Türkiye’de önemli merkezlerden birisi olacak.”