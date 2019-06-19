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Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası

- İstanbul'da başlayan şampiyonada 15 ülkeden 101 sporcu mücadele ediyor

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:58
Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) ev sahipliğinde düzenlenen Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) bünyesinde Avrupa'nın en büyük organizasyonu niteliği taşıyan şampiyona, Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü'ndeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştiriliyor.

Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Polonya, Belçika, Çekya, Danimarka, Fransa, Slovenya, Almanya, İspanya, Ukrayna, Rusya, Hırvatistan, Sırbistan ve Yunanistan'dan 101 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonun ilk gününde dinamik apnea paletsiz ve dayanıklılık apnea 16x50 metre yarışları yapılıyor.

Türkiye'den 6 kadın ve 5 erkek sporcunun katıldığı şampiyonada, geçen yıl 221,07 metreyle dinamik apnea çift palette dünya rekoru kıran İtalyan Alessia Zecchini ve dayanıklılık apnea 16x50 metrede 11.21 dakikayla dünya şampiyonu olan Alman Max Poschart gibi başarılı sporcular da yer alıyor.


- Ulusoy: "Rekortmen sporcular katılıyor"


Serbest Dalış Milli Takım antrenörlerinden Devrim Cenk Ulusoy, sporcuların şampiyonaya gösterdiği ilgiden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Harika bir organizasyon. Ev sahipliği yapmaktan dolayı çok gururluyuz. Rekortmen sporcuların katıldığını görüyoruz. 15 ülkeden çok değerli 101 sporcunun katıldığı bir organizasyon. Bu da Türkiye ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun gücünü gösteriyor." diye konuştu.

Milli takımın genç sporculardan oluştuğunu anlatan Ulusoy, "Genç bir takıma sahibiz. İleriye yönelik çok ciddi hedefleri olabilecek bir kuşağımız var. Her ülke gibi bizim de madalya beklentimiz var ama yeni bir jenerasyonuz. Bu yeni jenerasyonun yapacağı en güzel şey, bu değerli sporcuları iyi izleyip, ne yaptıklarını anlamak olacak. Biz bu konuda sabırlıyız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:58
  1. dalış
  2. Devrim Cenk Ulusoy
  3. Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası
  4. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

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