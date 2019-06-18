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Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası

- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek şampiyonada yarışmalar yarın başlayacak

18 Haziran 2019 Salı 11:23
Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'nda yarışmalar yarın başlayacak.

TSSF'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) bünyesinde Avrupa'nın en büyük organizasyonu niteliği taşıyan ve 22 Haziran Cumartesi günü sora erecek şampiyona, Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü'ndeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Polonya, Belçika, Çekya, Danimarka, Fransa, Slovenya, Almanya, İspanya, Ukrayna, Rusya, Hırvatistan, Sırbistan ve Yunanistan'dan 52'si kadın, 48'i erkek toplam 100 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonda dinamik apnea paletsiz (DNF), dinamik apnea çift palet (DYN-BF), dinamik apnea mono palet (DYN), dayanıklılık apnea 16x50 metre, dayanıklılık apnea 8x50 metre, statik apnea (STA) ve hız apnea 2x50 metre disiplinlerinde yarışlar yapılacak.


- Milli takım kadrosu


Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'den 6 kadın ve 5 erkek sporcu yer alacak.

Kadınlarda Birgül Erken, Yasemin Ulucan, Yaren Yılmaz, Cemre Arslan, Sude Fidan, Damla Pınar Özdemir, erkeklerde ise Rüstem Derin, Oğuzhan Yeşil, Derin Toparlak, Görkem Gedik ve Serkan Toprak madalya kürsüsüne çıkmak için yarışacak.


- Dünya rekortmenleri İstanbul'da


Organizasyona, serbest dalışın rekortmen ve şampiyon sporcuları da katılacak.

Sporseverler, geçen yıl 221,07 metreyle dinamik apnea çift palette dünya rekoru kıran İtalyan Alessia Zecchini ve dayanıklılık apnea 16x50 metrede 11.21 dakikayla dünya şampiyonu olan Alman Max Poschart'ın mücadelelerini şampiyonada izleyebilecek.


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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:23
  1. CMAS
  2. Serbest Dalış Havuz Avrupa
  3. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

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