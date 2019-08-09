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Serbest bölge kavşağı hizmete alındı

Antalya’yı batı ilçeleriyle bağlayan en önemli kavşak olan Serbest Bölge Kavşağı, tüm kollarıyla trafiğe açıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:06
Serbest bölge kavşağı hizmete alındı

Antalya’yı batı ilçeleriyle bağlayan en önemli kavşak olan Serbest Bölge Kavşağı, tüm kollarıyla trafiğe açıldı. İlk test sürüşünü Vali Münir Karaloğlu’nun yaptığı kavşağın resmi açılışını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek.


Antalya kent merkeziyle, Burdur, Isparta ve diğer illerden Batı Antalya yönüne gidecek misafirlerle Batı Antalya ilçelerinden gelen araçların şehir merkezine giriş yaptığı en önemli geçiş güzergahı olan Serbest Bölge Kavşağı, 9 Ağustos itibarıyla tüm kollarıyla trafiğe açıldı. Vali Münir Karaloğlu hizmete alınan yolda sürüşü gerçekleştirildi. Vali Karaloğlu’na Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, Karayolları Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da eşlik etti.



Bayram öncesi tamamlandı


Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Serbest Bölge Kavşağının hikayesini Antalya’da herkesin bildiğine değinen Vali Münir Karaloğlu “Uzun süre kamulaştırma problemleri, mahkeme süreçlerinin uzaması nedeniyle bekleyen ve kentte yaşayan insanlarımıza sorun olan bir kavşaktı. Geçen sene sonuna doğru ihalesini yaptık ve 8 Mart’ta şehir merkezini Kemer’e bağlayan en yoğun kısmı hizmete alınmıştı. Şimdi kavşağın bütün kolları tamamlandı ve hizmete alındı. Antalya’nın batı yakasındaki ilk kavşak ve şehre gelen insanlar için bu kavşaklar şehrin aynasıdır. Bu bölgedeki trafik sorununu çözen bir kavşak oldu" dedi.



Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak


Antalya’nın sadece şehirdeki tescilli araç yoğunluğu açısından değil, şehre dışarıdan gelen araçlar bakımından her gün yoğunluğu artan bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Altyapı hizmetlerinin durmadan devam etmesi gerekir. Yoksa tıkanır kalırız. O yüzden bu kavşak önemliydi. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bunların resmi açılışlarını yapacağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Antalya’da devam eden çok önemli ulaşım projeleri, proje aşamasında ve düşündüklerimiz var, inşallah Antalya’da hizmetler, yatırımlar devam edecek" diye konuştu.



Bayramda sevinç evimiz hüzün evine dönüşmesin


Bayram nedeniyle seyahat edecek vatandaşlara da çağrıda bulunan Vali Karaloğlu “Bu bayram beş günlük bir tatilimiz var. Arife günü en yoğun günümüz olacak. Her zaman söylüyoruz yarım saat geç gidin, bir saat geç gidin ama yorgun araç kullanmayın. Uykusuz araç kullanmayın. Emniyet kemelerinizi, kaskınızı takın, Trafik kurallarına azami ölçüde dikkat edin. Kurban Bayramında sevinç evimiz, hüzün evine dönüşmesin. bütün temennimiz budur. Bütün vatandaşlarımıza mutlu bayramlar diliyorum” dedi.


Basın açıklamalarının ardından Vali Münir Karaloğlu ve beraberindeki heyet araçlarına binerek hizmete alınan yolda test sürüşü gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:06
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