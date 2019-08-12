Serbest bırakılan şarkıcı ASAP Rocky: “İsveç halkına aldırmıyorum”

İsveç’te tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Amerikalı şarkıcı ASAP Rocky, düzenlediği ilk konserin ardından yaptığı açıklamada, “İsveç halkına aldırmıyorum” dedi.

Amerikalı şarkıcı ASAP Rocky, İsveç’te yaşadığı tutukluluk olayından sonra ABD’ye dönüp, ilk konserini Kaliforniya’da “Real Street Festivali’nde” sahne aldı. ASAP Rocky konser sırasında hayranlarına, “İsveç’te yaptıklarımın delilik olduğunu söylemek istiyorum. Benim burada ne kadar mutlu olduğumu bilemezsiniz. Çok kötü bir deneyim oldu” dedi. Konserin ardından yaptığı açıklamasında ise ASAP Rocky, “İsveç halkına aldırmıyorum” ifadesini kullandı.

İsveç’te saldırı ile suçlanan ASAP Rocky, 25 Ağustos’ta serbest bırakılmıştı ancak 14 Ağustos Çarşamba günü mahkeme nihai kararı verecek. Mahkemenin, suçlamayı düşürmesi bekleniyor.

ASAP Rocky, bu sezonun konser planına göre, 16 Ağustos’ta İskandinavya’ya dönerek ilk konseri için Finlandiya’nın Tempere şehrinde “Blockfest Festivali’de” sahne alacak.