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Seramik pişiriminde farklı teknikler denendi

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksek Okulu, Slovenyalı seramik sanatçıları ağırladı.

16 Nisan 2019 Salı 16:10
Seramik pişiriminde farklı teknikler denendi

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksek Okulu, Slovenyalı seramik sanatçıları ağırladı.


Gerçekleştirilen workshop etkinliğinde; raku, milk firing, naked raku olarak adlandırılan üç çeşit seramik pişirim tekniği öğrencilerle birlikte uygulandı. Slovenyalı seramik sanatçıları Barba Stembergar Zupan ve Niko Zupan tüm gün boyunca öğrencilere uygulamalı eğitim verdi ve çıkan eserler gün sonunda sergilendi. 3 ayrı fırında pişen seramiklerin pişirim işlemleri öğrenciler tarafından merakla izlendi.


Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Sanatları Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Ahmet Cüneyt Er, etkinlikle ilgili, “Raku, seramikte bir pişirim tekniğidir. Tarihi çok eskiye Japonya’daki çay seramiklerine dayanır. Günümüzde de seramik sanatçılarının dönem dönem kullandıkları bir tekniktir. Biz de öğrencilerimizin bu konuda bilgi sahibi olmalarını istedik ve bu workshop etkinliğini düzenledik.” dedi.


Engelliler Entegre Yüksek Okulu Öğr. Gör. Çiğdem Önder Er uyguladıkları teknikleri anlatarak şunları söyledi:


“1000 derecede pişmiş olan sırlı seramiği alıyoruz. Sır dediğimiz şey ise seramik bünyenin yüzeyini kaplayan ve sıcaklık karşısında eriyip camlaşan madde. Bu süreçte seramiği alıp talaşın içine atıyoruz ve kapağını kapatıp bekliyoruz. Milk firing işlemi ise bisküvi, pişirimi yapılmış seramiğin üzerine fırçayla süt sürme aşamasını oluşturuyor. Bu işlemin sonrasında yapmış olduğumuz ürünü gazete kağıdıyla yakıp islendiriyoruz”.


Etkinliğe katılan öğrenciler ise derslerde gördükleri teorik bilgileri bu tarz workshoplarda uygulama şansı bulduklarını ve sürekli katılmaya çalıştıklarını söylediler.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 16:10
  1. sanat
  2. sergi

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