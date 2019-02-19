Şerafettin Kılıç kimdir nereli ve hangi görevlerde bulundu? SP İzmir adayı 2019

Şerafettin Kılıç Saadet Partisi İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Şerafettin Kılıç’ın kim olduğu merak konusu oldu. 24 Haziran genel seçimlerinde Saadet Partisi İzmir 2. Bölge Bölgesi, 1'nci sıradan milletvekili adayı da olan Şerafettin Kılıç, Serbest muhasebeci-mali müşavir olarak görev yapmakta.

Şerafettin Kılıç kimdir?

Şerafettin Kılıç 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi İzmir 2. Bölge Bölgesi, 1'nci sıradan milletvekili adayı oldu. Aydın'ın Çine ilçesi Suğukoluk Mahallesi'nde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Orta ve lise eğitimini İzmir İmam Hatip Lisesi'nde aldıktan sonra Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Sakarya Üniversitesi kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları konulu eğitimini tamamlayarak sertifikasını aldı. Serbest muhasebeci-mali müşavir olan Şerafettin Kılıç evli ve 4 çocuk babası. Kılıç, Arapça ve İngilizce biliyor.