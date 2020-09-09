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Dünya Şer ittifakında başka boyut! İsrailli model çölde BAE bayrağı dalgalandırdı
Dünya

Şer ittifakında başka boyut! İsrailli model çölde BAE bayrağı dalgalandırdı

BAE ve İsrail arasında atılan normalleşme adımları her alanda kendini göstermeye başladı. İsrailli model May Tager, reklam çekimleri için gittiği Dubai’de Rus model Anastasia Bandarenka ile birlikte İsrail ve BAE bayrağı dalgalandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:02:00 - 2020-09-09 15:04:03
Şer ittifakında başka boyut! İsrailli model çölde BAE bayrağı dalgalandırdı

Filistin topraklarını işgal eden ve kadın, yaşlı, çocuk demeden Gazze’de Müslümanlara kan kusturan terör devleti İsrail ve batı kuklası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin arabuluculuğu ile normalleşme adımları atılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta iki ülkenin anlaştığını açıklamıştı. Bu kapsamda, 31 Ağustos'ta gerçekleştirilen toplantılar neticesinde iki ülke arasında uçak seferleri yeniden başlatılmıştı.

İslam dünyasında büyük tepki çeken İsrail-BAE anlaşması her alanda kendini göstermeye de başladı.

Çölde İsrail-BAE bayrağı açtılar

Ülkesinde pijama üreten bir şirketin tanıtım çekimleri için Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Dubai’ye giden İsrailli model May Tager, Rus model Anastasia Bandarenka ile birlikte İsrail ve BAE bayrakları açtı.

İsrail ve BAE bayrağı ile çölde poz veren İsrailli model May Tager, "İlk İsrailli model olarak çekimler için burada olmaktan ve ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum" dedi.

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Yorumlar

Kaan

Biz görürüz göremeyiz, ama şuraya yazıyorum, İsrail bu satılmış, para ve zevk düşkünü, tembel, sadece yiyip içip üreyen Araplar'ın elindeki tüm çölü alacak ve onlara tıpkı bir müstemleke gibi davranacak. 
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