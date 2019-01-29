Şer ittifakı tescillendi

Muhammet Uzun R.Ekrem Şahan

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, Türkiye’nin geleceğine dair umut verirken, “Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun” anlayışıyla hareket eden Şer İttifakı ise safını netleştirmeye başladı. 24 Haziran’da hezimete uğrayan CHP, bir kez daha İyi Parti (İP) ile işbirliği yapma kararı aldı. Kandil’in partisi HDP de İstanbul, Adana ve İzmir gibi büyükşehirlerden aday çıkarmayacaklarını açıklayarak CHP ve İP’e destek vereceğine işaret etti.

Milliyetçi İP, HDP ile yan yana

Milliyetçi kesime göz kırparak siyasette kalıcı olmayı hedefleyen İyi Parti’nin yerel seçimler öncesi terör örgütü PKK’nın siyasi kanadına sıcak mesajlar vermesi ise parti tabanında rahatsızlığa neden oldu. Parti içerisinde suların durulmadığı İyi Parti’den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, “Bir Türk milliyetçisi olarak terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan partinin birçok büyükşehirde aday çıkarmayarak bu ittifaka destek olacağını açıklaması, daha önceden düşündüğüm İYİ Parti’den istifa kararımı bugün netleştirmeme sebep olmuştur. Böyle bir oluşumun içinde olmam bu saatten sonra mümkün değildir” diyerek kirli ittifaka tepki gösterdi.

Zillet ittifakına tepki

MHP lideri Bahçeli’nin söylemiyle “Zillet İttifakı” olarak adlandırılan, kendileriyle zıt düşen İyi Parti’nin de adaylarını destekleme yolunu seçen HDP’nin bu adımı tepkilere neden oldu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, şunları dile getirdi: “Açık ve net bir şekilde CHP’nin adaylarını destekleyeceğim demektir bu olay. Özellikle burada İYİ Parti’ye seslenmek lazım; ‘HDP ile aynı kefede olmak bugüne kadar savundukları bütün değerleri alt üst eder mi, etmez mi?’ diye sormak lazım. Partilerini sıkıntıya sokar mı, sokmaz mı? Bunun kararını Saadet Partisi liderine ve İYİ Parti liderine sormak lazım.”

Aklını kiraya vermişlere oy yok

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar da şu değerlendirmede bulundu: “Askerimize, polisimize, vatanımıza, bayrağımıza kurşun sıkan HDP ile işbirliği yapan hiç kimsenin yanında olmayacağız. Bu insanların, bu vatanda daha fazla kan dökmelerine müsaade etmeyeceğiz. Burada iki grup görüyoruz. Birisi vatanını, toprağını seven ülkenin bekası için tüm siyasi kaygıları bir kenara bırakmış Cumhur İttifakı, diğer tarafta da askere, polise, ülkeye, memlekete kurşun sıkan dış güçlere bağımlı olarak aklını kiraya vermiş kişilere geçit vermeyeceğiz.”

Tek dertleri “Erdoğan gitsin!”

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ise şunları ifade etti: “CHP ve HDP’nin ittifak yapıp başarılı olmasından ziyade hedefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan nasıl kurtulabiliriz planlarının içerisine giriyorlar. Ankara ve İstanbul’u kazanan parti büyük ölçüde seçimleri kazanmış sayılıyor. HDP de, CHP de bu bilinçle hareket ediyor. Bunların başka merkezlerden komuta edildiği açıkça ortadadır. Bu millet düşmanlarını, devlet düşmanlarına milletimiz gereken cevabı verecektir” şeklinde konuştu.

CHP Parti Meclisi (PM), yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için önceki gece Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Yaşanan tartışmalar üzerine bir süre ara verilen toplantı, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Gergin bir havada gerçekleşen 13 saatlik toplantının sonunda kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bugünkülerle Türkiye genelinde toplam 842 belediye başkan adayını açıkladıklarını belirtti. Buna göre CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Tartışmaların odağındaki Şişli’nin adayı belirlenmezken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi tekrar Ataşehir’den aday gösterildi. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun yerine aday gösterilen Şerdil Dara Odabaşı da PKK ile ilişkisinden dolayı tartışmaya yol açtı.